Sind vaevab akne või probleemne näonahk? Hoiatavate märkide järgi saad aru, et kasutad liiga kangeid puhastusvahendeid

„See on esimene ohumärk, et nahale tehti liiga ja vahutav aine pesuvahendi koostises on liiga tugev. See puhastab küll, ent eemaldab ka vajaliku õrna rasukihi. Nii saab nahk signaali, et rasu on vaja veel rohkem juurde toota ja algab lõppematu nõiaring. Liiga karmide vahenditega puhastatud nahast annavad märku punetus, suu ümbruses esinev dermatiit ja ketendavad ninaääred.“