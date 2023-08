Kordame üle! Seitse olulist vihjet, mis aitavad aru saada, et sulle valetatakse

Kui sa kahtled tema sõnades, siis ta ärritub kartusest, et tema valed tulevad ilmsiks. Ta võib hakata hoopis sind süüdistama selles, et sa talle valetad.

Valetaja kannatab suure stressi all ja on närviline. Ta võib pilgutada kiiresti silmi, see on märk sellest, et ta on närviline või siis puudutada nägu.