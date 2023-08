„Kas sul on päevad või?“ Noored naised kurdavad: meie vaimse tervise probleeme ei võeta tõsiselt!

UK organisatsiooni Campaign Against Living Miserably (CALM) tellitud uuringu kohaselt küsitakse arstiabi otsimisel naistelt sageli, kas neil on „päevad.“

YouGovi tehtud uuringus küsitleti üle 2 000 naist vanuses 18 kuni 34 aastat, kus uuriti nende hiljutisi vaimse tervise muresid nagu paanikahood või depressiooni episoodid. Tulemused olid murettekitavad. 19% vastanutest tunnistasid, et nad on üritanud vaimse tervise kriisi ajal abi otsida, kuid tulutult. 27% naistele öeldi, et nende meeleolu võib olla seotud „hormoonidega“ ja 20% küsiti, kas neil on „päevad.“