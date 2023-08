Tunned end pidevalt kehvasti? Need on märgid sellest, et Instagramis nähtu mõjutab sinu igapäevaelu

Kui tunned tavapärasest suuremat stressi, on tõenäoliselt aeg oma sotsiaalmeediakasutus ümber hinnata ja isegi mõne konto jälgimine lõpetada. Miks?

„Lihtne on eeldada, et me kõik peaksime olema sotsiaalmeediaga harjunud ja teadma, kuidas see meie minapilti mõjutab, kuid see on veidi keerulisem,“ sõnavad sotisiaalmeediat uurivad psühholoogid Tamika Simpson ja Becca Burns.

„Sotsiaalmeedias edasi-tagasi kerides võib kiiresti tekkida tunne, et justkui te poleks piisav. Lihtne on end teiste kasutajatega võrrelda ning tunda end neid jälgides ebapiisavana,“ ütleb Simpson.

Millal tasuks Instagramist paus teha?

Kõrgenenud stressitase

Kui tunned end juba pikemat aega närvilisema ja rahulolematuna, siis võiksid tähele panna, kui pikka aega sa veedad Instagramis ja mida sa seal täpsemalt teed. Kas on inimesi, kelle kontosid, keda sa vaatad kui inspiratsiooni? Kas on kontosid kes tekitavad sinus tunnet, et sa pole piisav sellisena nagu sa oled? Kui vastasid viimasele jaatavalt, siis on aeg nende kontode jälgimine lõpetada.

Kehv ööuni

Mõtle viimasele korrale, kui sul oli probleeme öösel uinumisega või magama jäämisega. Mis sellele eelnes? Kas veetsid tunde enne magamaminekut sotsiaalmeediat sirvides ja võrdlesid seal nähtut oma elug? Kui vastus on jaatav, siis on oluline oma sotsiaalmeedia harjumused ümber hinnata.

„Sotsiaalmeedia kasutamine võib sinise valguse ja ülestimulatsiooni tõttu põhjustada ka kehva ööund,“ ütleb Burns ja lisab: „Piirake oma nutiseadme kasutamist teatud kellaaegadega ja järgige seda.“

Sotsiaalmeedia ei ole enam meelelahutuslik

...mis on sotsiaalmeedia peamine mõte. Kui tabad end seal lihtsalt tuima näoga sirvimas ning eelkõige märkad, et saad sealt vaid negatiivseid emotsioone, siis tuleks sul enda vaimse tervise huvides mõned korrektuurid teha.

„Kui avastate, et võrdlete end regulaarselt ja see põhjustab teile ärevust või depressiooni, siis on OK kellegi jälgimisest loobuda. See on OK,“ rõhutab Simpson.

