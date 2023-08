Lihtne, lõbus ja kasulik! Põhjus, miks peaksid kohe sõbrannadega kohtumise kalendrisse panema

2000 küsitlusele vastanud täiskasvanut leidsid, et 24-minuti pikkune jutuajamine lähedase sõbraga on indiviidi heaolu seisukohast sama oluline, kui vannis lõõgastumine.

Tuleb välja, et keskmine britt vajab kõigest tundi ja 49 minutit sõprade seltskonnas, et enda heaolutaset tõsta. Ja 25-minuti pikkust vestlust peetakse sama heaks kui treeningseanssi.

Taimse joogi ettevõte Califia Farms poolt läbi viidud küsitlusest selgus ka, et 41 protsenti vastanutest eelistavad sõpradega aega veeta enda kodus, selle asemel, et välja kohvikusse või baari minna.

Califia Farmsi esindaja Sophie Webbi sõnul on tore, et britid peavad regulaarseid kohvipause sõpradega olulisteks. „Me mõistame, et elu on kiire ja ilmselt sooviksime kõik, et meil oleks sõprade jaoks pisut rohkem aega,“ sõnas ta, kuid tõi kohvipausi välja kui positiivse võimaluse selle aja võtmiseks.