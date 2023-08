Lahendus levinud tüliõunale paarisuhtes? „Anna aega, esimese lahkheli pärast pole vaja veel draamat teha.“

Raske juhus, kui üks, kes on harjunud reisima, soovib ilma näha, aga teine tahab ainult kodus istuda. Vahel on kaugele sõitmine vajalik, muidu arvad, et see koht, kus mina olen, ongi maailma keskpunkt. Pealegi on see hea võimalus saada eemale töömuredest.