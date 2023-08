Kellelegi ei meeldi egoistlikud inimesed. Need omadused viitavad sellele, et sul on oma egoga suuri probleeme

Sa leiad, et sa teed alati kõike hästi ega usu, et sa võid eksida. Sa süüdistad pigem teisi, kui midagi läheb valesti või õigustad oma tegusid ka siis, kui tõendid näitavad vastupidist. Sellisel puhul on sul kahtlemata oma egoga probleeme.

Kui keegi julgeb sinu ideedes kahelda või teeb märkuse sinu käitumise kohta, võid sa võtta seda kui rünnakut oma isiku vastu ning ärrituda. Seda enam, et sul on raske näha vigu, mida sa võid teha või tunnistada seda, et ka sinul on nõrku külgi. Ka see on märk sellest, et sul on oma egoga probleeme.

Teised võivad pidada sind liiga enesekeskseks inimeseks ja selle tõttu ei ole su suhted alati kõige paremad. Sa pead välja selgitama, miks sa nii käitud ja millest tuleneb see vajadus teiste tähelepanu järele. Kõige paremini aitab see, kui sa õpid iseennast rohkem väärtustama, hindama ja muutud enesekindlamaks.

Kuidas sellist käitumist muuta? Ole empaatilisem, katsu panna end teiste asemele, näe rohkem teistes head kui halba, õpi nägema seda, mis on igas inimeses väärtuslikku. Väärtusta teiste tööd, selle asemel, et olla kogu aeg konkurentsis.

Kui sa kaldud arvama, et sa oled teistest parem mitmes valdkonnas - on see siis intellektuaalses, sotsiaalses või professionaalses plaanis -, on sul kahtlemata probleeme oma egoga.

Sa ei suuda tunnistada, et oled eksinud, sest sa ei taha tunnistada, et ka sina võid olla nõrk ja sa ei taha, et teistel jääks mulje nagu oleksid sa kaotaja, kes midagi ei oska. Mõnikord aitab läbikukkumine aga saada tugevamaks ja õppida midagi. See on võimalus võtta väljakutseid vastu ja leida jõudu enda seest.

Kuidas sellega leppida? Leppides sellega, et kõik inimesed eksivad. Mitte keegi pole täiuslik. Ka sina võid eksida, võta seda parem kui võimalust muutuda paremaks.

Sa tahad iga hinna eest edu saavutada ja pälvida teiste tunnustust

Sinu enesehinnang sõltub sinu saavutustest ja teiste tunnustusest. Sa teed kogu aeg kõik, et tõestada teistele enda väärtust. Sa tahad näidata, et sa oled igas valdkonnas kõige parem. Ambitsioonikus iseenesest ei ole halb, kui aga su ego sind motiveerib, muutub see mürgiseks.

Kuidas seda leevendada? Mõtle järele, mis sind motiveerib ja miks sa vajad nii palju teiste tunnustust ning miks on edu on sinu jaoks nii tähtsal kohal? Kas see on sinu isikliku heaolu jaoks vajalik või teed sa seda selle jaoks, et teistele muljet avaldada? Samuti katsu hinnata rohkem ka väikeseid edusamme ja ära oota nii palju teiste tunnustust ja tänu. Õpi tänulikkust tundma või siis lihtsalt tundma sisemist rahulolu iseendaga. Katsu aru saada, et sinu väärtus inimesena ei sõltu niivõrd teiste pilgust.

Sul on raske ennast teiste asemele panna

Sa kaldud arvama, et sinu arvamus, tunded ja kogemused on palju tähtsamad teiste omadest. Ja et sul on raske aru saada erinevatest vaatenurkadest ning mõista, et igal inimesel on oma isiklikud vajadused ja soovid.