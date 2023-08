Kas suvevaheajal on „kohustuslik“ lapsele maailma näidata? Lugejad mõtisklevad: ühiskondlik surve on vastikult suur!

Jagame lugejate mõtisklusi:

„Paljud täiskasvanud tahavadki võimalikult palju reisida, uusi kogemusi saada, ja siis seltskondlikel koosviibimistel pajatatakse üksteise võidu oma reisimuljetest, mida on üpriski väsitav kuulata. Kui ise pole eriti seiklus- ja reisihimuline, siis on seda lapsele raske selgitada. Äkki tulevikus aitab see, kui vähemalt lähiriikides reisida – Soome, Rootsi, Läti, Leedu on juba päris eksootiline. Ühiskondlik surve on vastikult suur ja ligimese hindamine käib ikka selle läbi, kui suur on su maja, maastur, koer, läbitud riikide arv ja naise rinnaümbermõõt. Tülgastav.“

„Täiskasvanutel täpselt samamoodi – esimene küsimus enne või peale puhkust on, kuhu sa sõidad või kus sa käisid. Kui ütled, et ei kuhugi, siis oled game out ja sinuga pole millestki rääkida.“

„Vanad ajad tulevad meelde. 70-ndatel oli minul koolis piinlik, kuna kõik rääkisid sügisel, kui palju nad suvel kolhoosis tööl käisid. Mina olin ainult kodus aedviljavagusid rohinud, heina kaarutanud, lehma lüpsnud ja raamatuid lugenud. Igaüks pidi nimekirjas enda nime taha kirjutama, mitu päeva tööl käidud. Kirjutasin siis midagi. Õpetajad võiksid tõesti tegeleda matemaatika jne õpetamisega, mitte laste pereelus nuuskimisega. See reisimisega eputamine on vastik komme, kõik peavad siis kuulama ja ohhetama.“

„Mina tahan küll oma lapsele maailma näidata sõltumata vanusest. Lapse tulevikust lähtudes on see lausa kohustuslik, et silmaringi avardada. Väga totter küsimus, et kas kolmandas klassis muud olulist ei ole. Naabrite juurde võiks esmalt vaadata, Läti-Leedu, Soome, Rootsi jne.“