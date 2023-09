„See on piinlik“ ehk kõige lihtsam asi, mida saad juba täna enda heaolu nimel teha!

Selles pole midagi halba, aga kõik me vajame aeg-ajalt pausi, sest kui oleme pidevalt teiste inimestega ümbritsetud, võime unustada enda heaolu eest hoolitseda.

„Kuigi suhted on hädavajalikud meie vaimse tervise seisukohast, on väga oluline ka üksinda iseendaga aja veetmine,“ ütleb psühholoog Elena Touroni. „Üksinda enda seltsis olemine võib suurendada meie vastupidavust, tugevdada enesearmastust, innustada loomingulisust tänu vabalt mõtlemise ruumile ja anda võimaluse endaga kontakt luua. See aga omakorda muudab tugevamaks ka meie sideme teiste inimestega.“