Ärevus võtab võimust? Mõned lihtsad igapäevased meetodid, kuidas end maa peale tagasi tuua

1. Söö tervislikult ja tasakaalukalt

Söö rohkem puu- ja köögivilju, mis aitavad parandada ainevahetust. Loobu magusa ja rasvase toidu söömisest, mis tekitavad väsimust ning võtavad jõudu ära.

2. Proovi vahelduvat hingamist

Joogas ja meditatsioonis kasutatakse tihti vahelduva hingamise tehnikat, mis aitab lõdvestuda ning maha rahuneda. Tegemist on lihtsa meetodiga, mis aitab rahu tagasi saada.

3. Eemaldu sotsiaalmeediast

Virtuaalne elu võib olla stressi allikaks. Kõik see, mida me näeme ja millest me loeme, mõjutab meid otseselt või kaudselt. Vali paremini, millega sa oma vaba aega sisustad ja hoia rohkem oma vaimset tervist.

4. Pea päevikut

Võta igal hommikul natuke aega ja kirjuta kohvi juues üles kõik oma mõtted ja soovid, see aitab sul oma peas korda luua. Lisaks sellele on hea kirjutada ka üles iga päev paar asja, mille eest sa oled oma elus tänulik. See aitab su alateadvusel näha seda, mis su elus hästi on.

5. Ära ole iseenda ja teiste suhtes liiga kriitiline

Ära ütle endale, et sul on häbi selle ja teise asja pärast, mida sa tegid. Ära vaata ennast liiga kriitiliselt peeglist. Ära tee ennast maha. Ära näe ka teistes ainult halba. Ära otsi probleeme sealt, kus neid ei ole. Õpi nägema seda, mis on hästi, tunne rõõmu teiste rõõmudest ja ära oota ainult, et nad sulle oma õnnetustest ja probleemidest räägiksid. Ära toida oma energiat maailma häda, valu ja viletsusega, hakka iga päev ootama pigem häid uudiseid.