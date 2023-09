Elu kulgeks justkui vales suunas? Need on viis elutähtsat küsimust, mida peaksid endalt iga päev küsima

Olgem õnnelikud! Selle viiest punktist koosneva harjutuse on kokku pannud nõustaja Susie Moore.

Võta vastamisel arvesse kõiki aspekte — töö, eraelu, sõprus, enesetunne jne. Ole enda vastu aus, ära liialda ega dramatiseeri üle. Ainult nii saad teada, mida sa tegelikult tunned, ning jõuad ka arusaamani, mida peaksid tegema, et olukorda parandada.

Kujutle oma elu kümne aasta pärast. Kas sa oled siis oma eluga rahul, kui jätkad täpselt samamoodi nagu täna? Kas su töö, suhted ja elustiil rahuldavad sind? Kujutle oma unelmate elu. Kuivõrd kujutlus ja reaalsus erinevad? Mida saaksid teha, et soovid täituksid?

3. Mida edu minu jaoks tähendab?

Mõne jaoks tähendab edu juhtivat positsiooni ja tõusmist karjääriredelil. Teine hindab hoopis rohkem reisimist või laste kasvatamist. Tee selgeks, mis on sinu jaoks tähtis ja ära lase kellelgi teisel öelda, kuidas peaksid oma elu elama.

On see kirjutamine, sport, muusika, heategevusega tegelemine? Mis see ka poleks — leia selle jaoks aega!