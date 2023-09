Need on eriti lihtsad ja õnneks ka jätkusuutlikud muudatused, et juba täna tervislikumalt elada

Biodünaamilise hingamise ja trauma vabaduse praktik ja Rikardia tegevjuht Helen Haava tõdeb, et tervislikust elustiilist räägitakse palju, kuid seda täpsemalt defineerida üldiselt ei osata. „Tervisliku elustiili all mõeldakse tavaliselt peamiselt tervislikku toitumist ja liikumist, aga see on palju enamat ja sõltub inimesest. Eelkõige on see siiski elustiil, mis teeb rõõmsaks ja säravaks,“ lisab ta.