Omamoodi reaktsioon! Vägistamisskandaali kistud Russell Brandi abikaasa reageeris mehe tegudele sõnagi lausumata

Kui Brand ise eitab kategooriliselt süüdistusi ning on andnud sellekohaseid nappe kommentaare, siis tema abikaasa Laura Brand, kes hetkel on nende ühise, kolmanda lapse ootel, pole meediaga suhelnud. Siiski tegi Laura midagi, mis on inimestele sotsiaalmeedias silma jäänud ja palju kõneainet pakkunud. Nimelt kustutas Laura oma Instagrami konto. Ta oli kasutanud kontot @thejoyjournal oma tööde ja tegemiste jagamiseks, kuid pärast süüdistuste ilmnemist on konto kustutatud.