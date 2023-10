Kolm olulist hetke, kui peaksid süües väga tähelepanelik olema, et mitte toidumürgitusega riskida

Doktori sõnul püüab ta ise puhvetis söömas käies järgida kahe tunni reeglit - nimelt muutuvad kiiresti riknevad toidud ebaturvaliseks söömisvalikuks kahe tunni jooksul, kui neid ei kaeta kinni või ei hoita külmkapis. “Probleem on aga selles, et puhvetis pannakse toit välja varem ja nii on keeruline öelda, kui kaua on liha, mereannid, salatid ja magustoidud väljas seisnud, kui sina sinna sööma jõuad.“