Lugeja eestlaste voodielust: mehe asi on üldse naiste suhtes tähelepanelikum olla!

„Seda nimetatakse enese alahindamiseks. See väljendub liigses soovis teiste vastu hea olla. Naine ju tahab, et mehel oleks hea ja unustab iseenda ära. See on naistele üldiselt omane. Viige ennast naise ja mehe psühholoogiaga rohkem kurssi. Mehe asi on üldse naiste suhtes tähelepanelikum olla.