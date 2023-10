ARVAMUS | „Naised, teil on liiga suured ja kõrged nõudmised meestele. Kust need pärinevad?“

„Teil on liiga suured ja kõrged nõudmised meestele. Enamusel neist pole valget hobust ja printsid pole nad ammugi mitte. Kust siis pärinevad eestlannade ulmelised nõudmised meessoole? Äkki melodramaatilistest seebikatest (mille stsenaristid on naised) ja kus on tegelasteks väljamõeldud klanitud meheideaalid, kes kingivad hiiglaslikke lillekimpe, autosid, majasid, briljante jne.