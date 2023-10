Kas nõustud? „Just nii mitu aastat peaks paarike koos olema, enne kui hakatakse lapsi saama.“

„Seepärast inimesed peaksidki enne lapse saamist VÄHEMALT 3 aastat tihedalt koos elama, et teada saada, kas nad sobivadki kokku. Neljandal aastal alles on mõistlik hakata paljunema, võib-olla. Või hiljem. Kiiremini ei saa teada, kas paaril on ühiseid väärtusi.

Mees peab arvestama sinu tunnetega, jah seda küll, aga kui sul tekivad tunded asjade suhtes, mis on mehele ületamatud, siis ei ole suhtel tulevikku. Mõnda meest saab naine täielikult oma koduseinte vahele ära peita, mõnda teist meest aga ei saa, see ei tähenda et see teine mees sind ei armastaks, võibolla armastab isegi rohkemgi. Mis teha, mehed ja naised on erinevad. Lithsalt on.“