„See on sama, nagu koeraomanikuna öelda kellelegi, kellel koera pole, et ta ei tea, millest ilma jääb. Niisiis, kui keegi ütleb mulle, et ma jään rõõmust ilma, ütlen tavaliselt, et ta ei mäleta rõõmu, kui nädalavahetusel ei pidanud midagi tegema. See tavaliselt toimib, sest ma näen, kuidas inimene kangestub ja püüab meenutada,“ jagab Regan.