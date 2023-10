Garanteeri omale edukas päev! Need kolm asja aitavad sul tööd tehtud saada

Need on edukate naiste kolm peamist tegevust, mis viivad ka sind oma eesmärgile lähemale!

Meilidele vastamine

Pärast hommikusööki tuleb hakata asjalikuks ning suunduda arvuti taha, et vastata kõikidele kirjadele. Jäta meelde, mida varem seda teed, seda professionaalsema mulje endast jätad. Kui kirju on kogunenud palju ja ühel hetkel mõtled, et mõnedele vastad hiljem – siis tee seda kohe! Mida vähem asju edasi lükkad, seda kiiremini need tehtud saavad ning seda rohkem aega sa võidad! Lihtne, eks?

Nimekiri asjadest, mis ootavad tegemist

Selleks, et sind ootaks produktiivne päev, tuleb sul nädala esimesel päeval koostada nädala plaan. See on oluline selleks, et kõik oluline saaks kirja, oleks sul silmees ja seeläbi ka paremini kinnistuks. Seejärel koosta kava, kuidas ja millal sa neid asju teed, sest nii väldid sa seda, et oled pidevalt stressis sellepärast, et sa ei jõua või midagi unustad.

Ära lükka asju...homse varna!

See on küll vanasõna, mis peab 100% paika. Nimelt isegi kui tunned soovi ja kiusatust lükata tänased tegemised homse varna – tea, et see ei too kunagi head. Pigem võta need asjad kohe ette ja saad homme keskenduda juba muule.

allikas: allwomanstalk.com