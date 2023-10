FOTO | Koomik Amy Schumer "hoiatab" kahekümnendates naisi: elu saab teid kätte!

Nimelt jagab koomik ja näitlejanna fännidele kaht fotot endast, üht, kus ta on kahekümendates ja poseerib sarja esitluspeol ning teist, mis on tehtud mõnd aega tagasi haiglas. Foto pealkirja on Amy kirjutanud, et nägi ka kunagi nii hea välja ning soovitab fännidel vaadata järgmist fotot, mis annab aimu sellest, et "elu saab teid kätte."