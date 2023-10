Pane tähele ka füüsilisi muutusi! Miks sügisel paljud inimesed läbi põlevad ja kuidas seda vältida?

Esimene kõige levinum märk, et inimene hakkab läbi põlema on see, kui ta tunneb, et peaks hakkama tegutsema, toimetama, tööle, kuid justkui keha blokeeriks tegutsemist. Lihtsalt ei suuda hakata tegutsema. Juba 1-2 kuud kestnud pidev väsimus, tunne et ei puhkagi välja, meeleolulangus on esimesed ja väga tähtsad märgid läbipõlemisest.