Dilemma: kas sellises olukorras peaks kaaslast ümber kasvatama või lihtsalt leppima?

"Kui ühele partneritest meeldib süüa kvaliteetset, isevalmistaud toitu ja teisel on suva mida näost sisse ajab (tegelikult pole tähtis mis teemaga/valdkonnaga tegemist), siis on tõesti dilemma, kas hakata elukaaslast ümber kasvatama (mis üldiselt pikas perspektiivis ei tööta) või aktsepteerida parnerit sellisena nagu ta on.