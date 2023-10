Väsitav ohvriroll. Kuidas ära tunda, et oled ise selles rollis ja mis on esimene samm vabanemiseks?

Uskumus ja eeldus, et sinule ei ole midagi ette nähtud. Samas võib ohvrirollis inimene välja paista ülimalt enesekindel ja kanda maski, et kõik on hästi. Inimestel on paraku alguses väga raske näha enda ohvrirollis olemist, väljastpoolt aga märkab seda hästi. Kuidas ohvrirollist välja saada? Raneli sõnul on esimeseks sammuks mustri märkamine ja aktsepteerimine. Siis tuleb hakata vaikselt uurima, millistes eluvaldkondades see väljendub.