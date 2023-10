Masendunud mees oma naise sõltuvusest: ta ise ei näe, kuidas see meie suhet rikub

„Kaheksa aastat koos ja naine ei viitsi üldse suhte nimel vaeva näha. Üks laps olemas, tegelen ise temaga enamasti, viin lasteaeda, käin poes ja vahel teen süüa kodus. Naine passiks päev otsa ainult oma telefoni või mingit saastaseriaali telekast. See naiste nutisõltuvus on lihtsalt masendav, nad ise ka ei näe, kuidas see suhet rikub. Ja kui mees võtab selle teemaks, siis on mees süüdi. Ei saa naisega piltkontaktigi, kui üritada rääkida.