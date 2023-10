Trauma vabastuse praktik ja Helen Haava selgitab, mis on ärevus ja kuidas seda maandada, kui see elu segab.

Helen räägib, et ärevuse ülesanne on evolutsiooniliselt olnud panna inimest end ohuolukorras kokku võtma, et valmistuda põgenemiseks. Nimelt aktiveeruvad kas reaalse või kujuteldavad ohu korral automaatsed kehareaktsioonid: võitle-või-põgene või tardu. Võitle-või-põgene võib kaasa tuua füüsilisi sümptomeid nagu kiirenenud südamerütm, higistamine, värinad, lihaspinged. Tardu reaktsiooni võib esineda olukorras, kust me ei saa ei põgeneda ning millega ei saa võidelda. Tulemuseks on kehaliselt, vaimselt ja emotsionaalselt tardumine ning toimuva tuimemalt tajumine.