Lapsevanem jagab tuleviku tarbeks vahva nõuande: vanemaks saades on tal neid tore vaadata

„Kallis ema! Kas sa kujutad ette palju kahju on võimalik teha sellega, et su lapsest on pildid internetis? Isegi mina (üldiselt võhik ja algaja) oskan teha ühe pildiga video sinu lapsest, kus ta palub vanematelt näiteks raha või tema pilti vanandada üsna täpselt, et tulevikus teha talle võltskonto või dokumenti taotleda.