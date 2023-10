Anu Saagim mõtiskleb kõrvalsuhete üle: igav, kui mees oleks terve elu ainult minuga olnud!

„Ma ütleks inimestele ka seda, et ei ole õudne, kui sa oled olnud ühe mehega koos kümme aastat või rohkemgi ja siis tekivad teil armukesed,“ sõnab Anu ja lisab: „Ma olen ju kaval naine, ma lasen mehel enne petta!“

Anu tõdeb, et petmine ei ole „mingi hull asi“ siis, kui omavahel jõutakse mingite kokkulepeteni. „Silmarõõmud ja välkarmumised – need võivad ikka olla. See ei tee asja hullemaks.“

„Ma olen väga monogaamne inimene,“ teatab Anu. Kaassaatejuht Piret Tali imestab selle peale ja hakkab naerma. „Ma olen suutnud isegi armukesele truu olla teda oma abikaasaga mitte pettes,“ kinnitab Anu naerdes. „Selle peale läks mul juhe särinaga kokku,“ sõnab Piret ja võtab Anu sõnade üle veidi mõtlemisaega.

Elu raamidest väljas

„Elu ongi selline, mul on nii kahju, et ma tulin selle peale nii hilises eas. Ma oleksin võinud seda vabamalt ja vähem tõsiselt võtta. Elu pole nii raamidesse seatud. Siin on nii palju kompromisse ja neid kõike saab hästi viisakal moel ka väga armsa elukaaslase, mehe või sõbraga teha. Põhiline on see, et teil on kõik omavahel ilus,“ avaldab Anu selle, kuidas ta petmisesse suhtub.

Bravuuritar lisab ka seda, et enamasti on just paari lähedased need, kes kõrvalsuhete ilu ära rikuvad. „See arvamus tuleb väljastpoolt. Kui need inimesed seal sees ise on täiesti fine ja saavad sellest üle, siis ei ole ei sinul ega minul ega kellelgi ajakirjanikul õigus minna näitama,“ on Anu kindel. „Mis see sinu f****ng asi on!“ põrutab ta.

„Mina mõtlen küll, et kui minu mees oleks ainult minuga terve elu olnud, siis f****ng igav! Sa õpid ju teistelt kassidelt ka mingeid uusi trikke, mis on vaimustav. Ja mina õpin ju ka teistelt mingeid toredaid asju. See on ju jagamine,“ muigab Anu ja lisab, et ei õhuta kedagi siiski petma.

