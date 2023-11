Pelgad läbi kukkuda? Avaliku esinemise ekspert jagab toimivaid nõkse esinemishirmu seljatamiseks

Ka nüüd, aastaid hiljem, usub Anu, et igaüks suudab ja oskab kõneleda. Vaja on ainult esinemishirmust üle saada. Kui aru saada, missuguse esinemishirmuga on tegemist, on lihtsam ka sellele otsa vaadata ja see eneseusuga asendada.

Avalik esinemine pole tema meelest midagi muud, kui suhtlemine erinevates vormides. „Avalik esinemine ei tähenda alati kõne pidamist, vaid ka lihtsat enesetutvustust, ettekande või esitluse tegemist koosolekuruumis, aga miks mitte ka sõbra juubelil üles astumist,“ loetleb ta. Nii on ta märganud, et on neid, kellel pole mingi probleem erineda saalitäiele võõrastele, aga pereringis luuletuse lugemisest on justkui halvatud. „Ka neil on esinemishirm, mis on seotud hirmuga hinnangute ees, enesekindluse puudumisega,“ selgitab ta.