Meritähe fenomen voodielus. „Nad on väga üllatunud, et naine ei saanudki midagi, kuidas nii, mina ju sain?!“

„Ei hakka jah orgasme saama, kuni meeste mõttemaailm ei muutu! Miks naised on nagu meritähed, liikumata ja vakka? Sest meeste arvates peaks naine hullult erutuma juba nende „ülimõnnat“ M-i nähes (teate, mehed, see pole üldse nii, reeglina naistele ei meeldi teie riistvara) ja kui mehed on siis naist 10 sekundit silitanud ja teine kümme näputanud ning naine laseb kuuldavale ehk esimese pisikese mõnuohke, arvavad mehed, et nüüd on asi naise erutamisega ühel pool.