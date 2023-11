„Ta on nii tundlik, võtab iga asja südamesse.“ Miks on tähtis, et tööandjad oma töötajate vaimse tervise eest hoolitseksid?

Paraku ei ole inimene masin, kes suudaks iga päev samal määral anda ja pühenduda. Üritades aga igal elurindel gaas põhjas tegutseda, on suur oht, et kusagilt hakkab ühel hetkel logisema. Kes sel juhul vastutab? Kas uppuja päästmine on ikkagi ainult tema enda asi?

Napp vastus on „Ei!“. On teada tõsiasi, et vaimse tervise muresid on üha rohkem. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on depressioon muutunud üheks peamiseks töövõimetuse põhjuseks. Töö ja sellega seotud suhted moodustavad olulise osa inimese vaimse ja ka füüsilise tervisega seonduvast põhjusel, et töökeskkonnas ei saa inimene ise vastu võtta kõiki otsuseid ning palju sõltub organisatsiooni otsustest ja juhtimiskvaliteedist. Suure organisatsiooni personalijuhina lähtun järgmisest põhimõttest: kes on suurem, ja tugevam, selle kohus on endast nõrgemale rohkem anda.

Tõsi, töömured moodustavad vaid ühe osa kogu vaimse tervise potist, ent neile lahenduste leidmise mõju on hoopis laiaulatuslikum. Tervisliku mõtteviisi edendamine võiks olla iga organisatsiooni südameasi, sest terve ja õnneliku töötaja tööpanus on mõjusam. Miks on tähtis, et tööandjad oma töötajate vaimse tervise eest hoolitseksid ning milliseid tööriistu nad selleks saavad kasutada?

Selgelt sõnastatud ootused. Rolli selgus on üks olulisemaid asju töösuhetes – see annab töötajale võimaluse vastata tööandja ootustele ning juhile teadmise, mille alusel inimene on tööle võetud ning mida tal teha tuleb. Töölepinguseaduseski on kirjas, et töötajale peavad olema tööülesanded selgelt kirjeldatud. Kui aja jooksul töötaja roll muutub, on see baas, mille põhjal läbi rääkida ja analüüsida, kas kõik uued ülesanded ikka mahuvad töölauale, kui mujal koormust ei vähenda.