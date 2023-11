Lugeja: olen näinud, et naine, keda on kord või paar löödud, arvab, et ehk muutub kõik paremaks, kui abielluda, saada laps...“

„Kui mees leidis kord õigustuse lüüa, leiab ka teisel ja kolmandal jne korral. Kui vaadata siin ka mõningaid kommentaare, siis sellised mehed arvavadki, et naine ei tohi näägutada (st öelda, et mees teeb midagi sinu arust valesti), naine ei tohi tüli norida (ehk vastu vaielda millelegi) jne.

Just selle mõtteviisi pärast võibki üsna kindel olla, et tuleb ka järgmine löök. Paraku nii palju, kui mina olen elus näinud, arvab naine, keda on kord või paar löödud, et ehk muutub kõik paremaks, kui abielluda, saada laps...“ Tegelikult on naine siis täiesti nurka aetud, mees läheb järjest närvilisemaks ja ülbemaks ning kõige halvemal juhul peksab naise vigaseks või surnukski. Ainuke mõistlik nõuanne: „Jookse!“