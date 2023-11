„Tähtis on motiive mõista!“ Need märgid näitavad, et just sinu lapsest võib saada koolikiusaja

Võib-olla oled ka sina saanud lapse koolist telefonikõne, kus teatatakse, et järeltulija on klassikaaslast lükanud, tõuganud, solvanud või midagi muud korda saatnud. Tõenäoliselt on iga lapsevanema esimene reaktsioon probleemi esmalt eitada, kuid selle asemel, et seda teha võiks juba varakult jälgida märke, mis viitavad, et sinu laps võib olla koolikiusaja.