Suhteterapeut levinud murest, mis naisi kimbutab: tõenäoliselt on mehe käitumine seotud rohkem tema enda kui sinuga

3. Jälgi, et kui ennast väljendad, siis teeksid seda mina-keeles, partnerit süüdistamata. Nt: „ma nii igatsen tunda ennast tahetuna ja väärtustatuna ning mind teeks väga õnnelikuks kui Sa ühe erilise kohtingu meile korraldaksid.“

4. Ole oma partneri suhtes uudishimulik. Uuri, miks on temal nii raske anda seda, mida Sa soovid? Mis täpsemalt selles tema jaoks rasket või vastumeelset on? Tõenäoliselt on tema käitumine seotud rohkem tema enda kui Sinuga. Proovi temast päriselt aru saada ja huvituda.