Lugeja küsib: miks noored arvavad, et vanavanemad peaksid olema nende jaoks iga kell vabad?

„„Kunagi varem pole sellist juttugi olnud ja nüüd... Kus on alles nõudmised! Rääkis, et me võiks tunnitasus kokku leppida ja talle enam ei sobi nii, et jooksku lühikese etteteatamisega kohale.“ Vanaema poolt ju täiesti mõistlik jutt. Elavad küll lähestikku, kuid eks igal on omad tegemised ja ettevõtmised.

Miks noored arvavad, et vanavanemad peaksid olema nende jaoks iga kell vabad? Kusjuures neidise mees ju oli nõus vanaemale laste hoidmise eest maksma, naine ise oma emale mitte. Tegelikult on 2- ja 4-aastaste laste hoidmine vanemale inimesele üsna väsitav, pidevalt seda tehes ongi see töö, mis vajab väärilist tasu, mitte hukkamõistu.“

