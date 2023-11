Nüüd tõstatas mu ema ühel päeval teema, et tema sõbrannad, kes samuti lapselapsi hoiavad, saavad selle eest oma lastelt ka väärilise tasu ning miks peaks tema tasuta tööd tegema? Sõbrannad olevat talle öelnud, et me kasutame teda lihtsalt ära ja ammu oleks aeg, et me talle maksaks. Ema teab aga väga hästi, et meil on praegu kitsas käes...