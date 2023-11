Ei tohi unustada, et töötajad on ettevõtte vundament ning kui töötajad ei ole rahul, varem või hiljem see ettevõte laguneb. Seetõttu on kõige olulisem motiveerida töötajaid, öelda neile häid sõnu, kiita ja tunnustada ka väiksemate asjade eest. Ning muidugi hoida tuju üleval. Viimane aitab ju saavutada paremaid tulemusi – kui tööl valitseb hea meeleolu, paranevad ka töötulemused.