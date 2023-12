Terapeut heidab valgust keerulisele teemale: sageli on punased lipud vaid jäämäe veepealne osa

„Sageli on punased lipud jäämäe veepealne osa, mis paistab silma ja ärritab, kui suhe on pingelises seisus. Uurima peaks aga just jäämäe veealust osa, sest seal on palju sügavamad ning põhimõttelisemad küsimused peidus.

Kirjas toodud näide, kus mees jätab nõud pesemata, võib olla sügavama teemana seotud hoolivuse või lugupidamise väärtustega. Kui partneriga väärtus läbi rääkida, võib hulk punaseid lippe maha langeda, sest ka partnerile on oluline arvestada kaaslase jaoks oluliste väärtustega. Toodud näite puhul tähendaks see mehele ütlemist, et „kui Sa jätad nõud pesemata, langeb mulle täiendav kodu korrashoidmise koormus ja mulle tundub, et Sa ei hooli minust. Kas me võiksime üksteisest hoolimisest rääkida?“