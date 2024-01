Paljude jaoks on sügistalv rõõmus aeg, et kõrvitsatest laternaid valmistada, õudusfilme vaadata ja soojad kampsunid välja otsida. Osadele meist tähendavad langevad temperatuurid ning lühenevad päevad ent kõige raskema aja algust. Paljude jaoks on sügistalv depressioonihooaja algus.