ARVAMUS | „Masendav arusaam: naised tegelikult ei saa ise ka naistest aru, vaadake, mis sotsiaalmeedias toimub.“

Masendav arusaam

„Mida mina näiteks varem ei teadnud, oli see et naised tegelikult ei saa ise ka naistest aru. Nüüd, olles aastaid psühholoogiat õppinud, on mul üsna masendav arusaam tekkinud. Suurem osa naiste elust möödub neil mööda lõputuid enseotsinguid, nad ei ole enamjaolt kunagi endaga 100% rahul. Nad tahavad koguaeg millelegi vastu seista, vastu hakata, kasvõi lihtsalt selleks, et midagi teha, ilma mõtlemata kas see asi neid ennast huvitabki. Vastandumine, eriti meestele on neile tihtipeale omane. Sellepärast näivad nad ka tihtipeale äärmuslikena, kasvõi pooliitilisest vaatenurgast, eriti just viimastel aastatel.

Ühe mündi kaks poolt

Jutt käib loomulikult ennekõike Ameerika ja Euroopa naistest, Aasia riigid on täiesti teine teema. Kuna maailmas on tegelikult asjad paremad kui iial varem, siis ainus võimalus vastanduda ongi totaalsed äärmused (far-left) (radical feminism) jne. Need annavad naisele võimaluse jällegi öelda, et „näe vaata, ma tegin midagi teistmoodi kui sina“. Tihtipeale neile ei olegi oluline mis see „teistmoodi“ asi on, põhiline et oleks teistmoodi. Paraku on see suures osas seotud sellega, kuidas naisi on alati tagasi hoitud läbi inimajaloo. Kuigi tänapäeva naistel on võimalus olla ülimalt edukas, rikas ja mida kõike veel, annavad need asjad endiselt tunda. Loomulikult on aga ühel mündil kaks poolt ja tegelikult on mehi täpselt samamoodi läbi ajaloo tagasi hoitud, lisaks on mehed alati sõdima pidanud ja tihtipeale surnud kõvasti varem kui naised.

Isiklik soovitus naistele ja meestele