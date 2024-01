Mida süüa enne ja pärast trenni? „Ilma kalkuleeritud toitumiseta on võimatu jõusaalis midagi saavutada.“

Gert toob välja, et toitumine kui selline on üldiselt oluline ja seda mitte ainult jõusaali kõrvalt. Kui aga vaadata toitumist jõusaalis treenija vaatest, siis on toitumine täpselt nii oluline, kui tõsine on treenija soov midagi jõusaali spordiga saavutada. „Julgen väita et 95% jõusaalis treenijatest ei pea treeninguid ja toitumist ühe palju tähtsaks. Igasugune liigutamine on hea, aga kui sa soovid tulemusi silmaga näha ja kehaga tunda, siis ilma läbimõeldud ning kalkuleeritud toitumiseta, on see peaaegu et võimatu.“