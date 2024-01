Toitumisterapeut tõdeb: see, mis aitab kaalu langetada ühel, ei pruugi anda tulemust teise inimese puhul

Kliiniline toitumisterapeut Maarja Lember toob välja, et kehakaal ei ole ainuke tervisenäitaja, seega ei saa ka öelda, et kui inimene on kõhn, siis on ta kindlasti tervislike eluviisidega ja terve ning vastupidi - kui inimene on ülekaalus, siis ta kohe kindlasti on ebatervislik. Tegelikult on kehakaal üks tegur suuremas plaanis.