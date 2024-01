Säästa oma kallist aega ja tee sääred! 7 moodust, kuidas valetajat ära tunda

Ta vaatab sulle otse silma

Levinud arusaama kohaselt inimene, kes valetab, hoidub silma vaatamast. Paadunud valetaja aga hoiab silmsidet, et jälgida vestluskaaslase reaktsiooni.

Ta süüdistab sind

Kui sa kahtled tema sõnades, siis ta ärritub kartusest, et tema valed tulevad ilmsiks. Ta võib hakata hoopis sind süüdistama selles, et sina valetad talle.

Ta on närvis

Valetaja kannatab suure stressi all ja on närviline. Ta võib pilgutada kiiresti silmi, see on märk sellest, et ta on närviline, või siis puudutab ta oma nägu.

Ta lisab liiga palju detaile ja üksikasju

Sest detailid lisavad ainult usutavust ja valetaja teab seda väga hästi. Ta lisab nii palju üksikasju kui võimalik. Nii hajutab ta oma vestluskaaslase kahtlusi. Paadunud valetajal on väga suur kujutlusvõime, lisaks on ta hästi loominguline.

Ta ei tunnista iialgi, et ta valetab

Paadunud valetajad ei hakka sulle ütlema, et ta valetab, isegi, kui sul on faktid ja sa suudad tõestada, et ta sulle on valetanud, jätkab ta valetamist. See on kompulsiivne häire tema juures, see on tema eluviis. Äärmistel juhtudel ei saa ta ise ka aru, et ta valetab ega suuda vahet teha päriselt juhtunud asjadel ja oma kujutusvõimel.

Tal on madal enesekindlus

Paadunud valetajal on nartsissistlik isiksusehäire. Ta on madala enesehinnanguga, tunneb, et ta pole midagi väärt ja sellepärast peabki kujutama endale ette asju, mis lisavad talle tähtsust. Tavaliselt on valetajat kasvatanud vanemad, kes olid kas manipulaatorid või liiga kergeusklikud.

Ta usub ise ka oma valedesse

Ta ei tea ise ka, kust jookseb vahe reaalsuse ja vale vahel.