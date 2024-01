„Edusammud võivad olla aeglaselt nähtavad, kuid ära anna alla.“ Millega alustada, et juba kevadel enda üle uhke olla?

Tervislik eluviis hõlmab nii füüsilise kui ka vaimse tervise tasakaalu. See, kui tervislikult me elame, sõltub igast inimesest endast. Just tervislik eluviis on ka vaimse heaolu saavutamise ja säilitamise eeltingimuseks. Trauma vabastuse praktik Helen Haava jagab soovitusi, kuidas astuda esimesed sammud tervisliku elustiili ja vaimse heaolu saavutamise suunas.