Halb tuju, pinge, pidev pessimism. Lihtsad vahendid suhtumise muutmiseks ka keerulisel ajal

Kui sul on elus keeruline aeg, siis on normaalne, et see toob kaasa suuremat stressi, mõjub kurnavalt ja võib võtta ära igasuguse lootuse parema tuleviku suhtes. Samasugused sümptomid võivad tekkida peale väsitavad tööpäeva. Kui selline emotsionaalne kurnatus aga püsib ja seab end sisse sinu sees, muutud sa pessimistlikuks, oled halvas tujus ja kibestunud. Kuidas seda probleemi lahendada, sest kellelegi ei meeldi ju selline olla?

Liigu

Usu või mitte, aga ühe koha peal istumine ning kurbade mõtete mõtlemine ei muuda su olukorda paremaks. Vastupidi, istuv eluviis lausa soodustab vaimse heaolu langust, hoolimata sellest, mida sa ise sellest võid arvata. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et liikudes vabastab keha õnnehormooni, mis aitab sul stressiga paremini hakkama saada, parandab tuju ning tekitab üldise heaolu. Seega tõuse kohe püsti ja mine jaluta pool tundi. Poolest tunnist päevas alguses täitsa piisab.

Leia põhjus

Esimene samm on leida probleemi põhjus. Miks sa oled emotsionaalselt kurnatud? Põhjuseid on erinevaid:

Liiga suur töökoormus

Tunne, et kõik on väljunud kontrolli alt

Tunne, et sind ja su tööd kasutatakse ära ja sa ei saa tasu oma pingutuste eest

Vaenulik ja halb töökeskkond

Teiste toetuse puudumine

Töökohustuste täitmine, mis läheb vastuollu sinu veendumustega

Keskendu tulevikule

Lükka oma probleemid mõneks ajaks kõrvale ja mõtle nüüd sellele, kes sa tahaksid olla? Mida sa tahaksid saavutada? Mida sa tahaksid näha ja teha? Nüüd, sellest punktist alates järgmine samm seisneb selles, et sa hakkad töötama selle kallal, et muutuda just selliseks, et sa saaksid oma eesmärgid ja plaanid ellu viia. Ehk siis teiste sõnadega sa pead keskenduma positiivsele ja sellele, mida sa ise saaksid ära teha, selle asemel, et juurelda asjade üle, mis väljuvad sinu kontrolli alt.

Julge otsuseid vastu võtta