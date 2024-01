Merliis toob välja, et peab siinkohal silmas seda, et naudiksid ka päriselt hetki ja mitte ei elaks selles, mida ma tahaksin ja kuidas oleks. Võib-olla tahame muuta näiteks oma elu, kallimat või töökohta, sest me pole sellega rahul. Kui rahulolematus aga koguaeg kasvab, siis lõpuks me ei suudagi märgata ilu enda ümber.