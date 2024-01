On aeg oma tervis üle vaadata ja muuta eluviise! Need märgid viitavad, et kannatad kurnatuse käes

Millised märgid viitavad sellele, et sa oled end ära kurnanud?

Sul on tunne nagu läheks kõik su elus aeg luubis

Juba mõnda aega või mõnda kuud vaevavad sind keskendumishäired töö tegemise juures. Sa tunned suurt energiapuudust ja üldist väsimust. Ka tujumuutused ei ole sulle võõrad. Kord oled sa heas tujus, siis järgmisel hetkel hakkad ennast ja oma elu haletsema. See on vaimne kurnatus, millest sa üle ega ümber nii lihtsalt ei saa. Selleks, et sellest vabaneda ja parandada oma enesetunnet, pead sa leidma põhjuse. Võib-olla elad sa liiga kiires rütmis? Võib-olla on su töö stressi tekitav? Võib-olla paneb eraelu sind muretsema?

Sa kannatad uneprobleemide käes

Ehkki tavaliselt ei ole sul magamisega probleeme, siis nüüd juba mitmendat nädalat järjest on sul raske silmi kinni saada. Sul on probleeme unetusega, painavate unenägudega, öiste ärkamistega, millest on saanud sinu igapäevane elu. Ilmselt oled sa ennast üle kurnanud. Sa pead võtma aega maha, tegema iga päev natuke sporti, mediteerima, lükkama oma töid ja toimetusi edasi ning tegema hingamisharjutusi. Või võtma siis toidulisandeid, mis aitavad une kvaliteeti parandada.

Kehakaalu kõikumised

Sa dieeti küll ei pea aga sa oled tähele pannud, et su kehakaal kipub kangesti kõikuma viimasel ajal. Kord kaotad sa kaalust, siis võtad juurde. Ilma, et sa muudaksid oma toitumisharjumusi seejuures. Ka see võib olla põhjustatud vaimsest kurnatusest, mille tõttu kaob söögiisu või siis vastupidi, mis paneb sind rohkem sööma. Sellisel puhul tuleks sul oma tervis üle vaadata ja muuta oma eluviise.

