„Tulemuseks on seedeprobleemid ja viirushaigustesse nakatumine.“ Põhivead, mida eestlased toitumises teevad

Eesti idufirma EatBeat teadusjuht ja toitumisterapeut Katri Merisalu selgitab, kuidas kujundada meie piirkonna eripära arvesse võtvaid tervislike ja tasakaalustatud söömisharjumusi.

Mitmete viimase aja uuringute järgi on Eestis üle poole täiskasvanutest ülekaalulised. „Tihti nähakse ülekaalu kui välist probleemi või kosmeetilist muret, kuid tegelikult on tegemist tõsise terviseriskiga. Selline ülekaalulisus, mis kestab pikka aega ja jätkab kasvu, on risk mitmete erinevate ebameeldivate haiguste tekkeks. Näiteks erinevad vähkkasvajad, südame-veresoonkonna haigused, II tüübi diabeet aga ka vaimse tervise probleemid,“ selgitas toitumisterapeut.

Parim viis, kuidas ohjeldada üleliigset kehakaalu, on hoolitseda oma toitumisharjumuste eest ning järgida Põhjamaade toitumise põhimõtteid. Seejuures aitab see ennetada südame-veresoonkonna haigustesse ja II tüübi diabeeti haigestumist. „Seda kõike arvesse võttes arendasime oma ekspertide tiimiga uudse äpi, mis aitab inimestel luua just Põhjamaade rahvastele sobivaid, tasakaalustatud ning tervislikke toitumisharjumusi ning mille abiga saab keskkonnateadlikum toituja vähendada ka oma toiduvalikute keskkonnamõju,“ rääkis Merisalu.

Ta lisas, et kui inimesed ei söö mitmekesiselt ja tasakaalustatult, on see suur koorem planeedi resurssidele. „Parim viis, kuidas toetada keskkonda on süüa endale piisavas koguses ja mitte liigselt. Eriti kui räägime näiteks lihast.“

Regulaarne söömine

Õige toitumise põhiline alustala on regulaarsed toitumiskorrad. Merisalu sõnul kõige klassikalisem ja lihtsam reegel on kolm korda päevas ning iga päev samal kellaajal.

„Vanasõna, et hommikusöök võta endale, lõunasöök jaga sõbraga ja õhtusöök jäta vaenlasele on kahjuks tänapäeval pööratud tagurpidi ehk kõige enam tarbitakse toitu õhtul ja tihti liiga lähedal magamaminekule,“ sõnas spetsialist.