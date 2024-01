Robbie Williams kannatab aastaalguse masenduse käes: igasugune sotsiaalsus tundub võimatu!

Laulja, kes on aastaid võidelnud uimasti- ja toidusõltuvustega ning vaimse tervisega, küsis ka oma fännidelt sotsiaalmeedias: „Kas ka kõik teised ärkavad tundega, et neil on kas koroona või külmetus?“ Küsimusega andis mees teada, et tunneb end viimasel ajal haige, väsinu ja pahurana.

„Olen praegu ühes sellises perioodis, kus iga meilisõnum, millele peab vastama, tundub kui kodutöö, mille suudan alles ära teha koolibussis,“ kirjutas 49-aastane laulja oma Instagrami kontol, andes mõista, et kõik lihtsad tegevused võtavad tal praegusel perioodil eriliselt kaua aega. „Iga sotsiaalne suhtlus tundub võimatu, aga ka ainult voodis viibimine tundub võitmatu.“

Williams andis fännidele teada, et tal ei ole depressioon, vaid tegemist on lihtsalt keerulise perioodiga. „Asi on selles, et ma ei ole õnnetu, ma ei ole depressioonis ja kõik on hästi. Ma pole isegi „meh“. Ma olen lihtsalt väga kenas tühjas kohas,“ kirjutas mees ja andis teada, et võtab aja maha ja keskendub nüüd perele – oma naisele Aydale ja lastele – ehk „kaob“ ära.

„Mõned sõbrad saavad sellest aru, et ära kaon. Mõned mitte. Aga ma pean seda tegema. Sõbrad, kes sellest aru ei saa, oli tore teid tunda.“ Laulja andis teada, et kavatseb endale aega võttes perega lihtsalt telekat vaadata ja üksteise seltskonda nautida. „Need on asjad, mis teevad mind õnnelikuks.“

allikas: Yahoo News