Kõik on korras, aga üldine enesetunne on õnnetu? 7 väikest sammu, mis parandavad tunduvalt igapäevaelu

Vaimse tervise spetsialistide järgi on esimene samm õnneni see, et sa õpid ennast tundma. Mõtle oma väärtushinnangute peale, oma huvialade ja eesmärkide peale, et välja selgitada, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb.

Teine tähtis samm on õppida rohkem hindama ja väärtustama seda, mis sul juba olemas on. Tänulikkus aitab hoida positiivset hoiakut ja tänu sellele tunda rõõmu ka väikestest asjadest.

Hoolitse oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest, ka see aitab sul aru saada, mida sa vajad selleks, et olla õnnelik. Hoolitse oma tervise eest, muuda oma eluviise tervislikumaks, võta aega iseenda jaoks ja tegele sellega, mis teeb su tuju heaks ja meele kergeks.

Elu kvaliteedi paranemine ja õnnetunne on protsess, mitte eesmärk. Kõik need nõuanded on ainult soovitused, mis võivad aidata sul välja selgitada seda, mida sa vajad selleks, et õnnelik olla. Leia see, mis sinule kõige paremini sobib.