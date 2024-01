Lugeja lajatab: naine tahab seksida küll aga ilmselt mitte enam sinuga. Ära ole igav!

„Naine tahab küll aga ilmselt mitte enam sinuga. Naised tahavad siis kui tunded on alles. Teine asi- kui kodus on väike laps. Kui kodus on väike energiavampiir siis õhtuks ei olegi mingit isu. Soovitan võtta rohkem kodus ja suhtes vastutust mehena. Kordan...naised tahavad kindlasti kui tunded, kirg on alles ja väsimust pole. Seks algab hommikul ärgates ilusate sõnadega. Jätkub päeval väikeste žestidega ja kulmineerub õhtul romantikaks. Ära ole igav!“